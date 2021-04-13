Гендиректор «Зенита» Церковный оценил перспективы своей команды в серии плей-офф с «Барселоной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил перспективы своей команды в серии плей-офф Евролиги с «Барселоной». Серия длится до трех побед одной из команд, первые два матча пройдут в столице Каталонии 21 и 23 апреля.

«Я бы сказал, что выход в плей-офф — это не достижение, а промежуточный результат, — сказал «СЭ» Александр Церковный. — Сезон еще не закончен и давать оценки лучше по его итогам. Сейчас важно то, что Евролига для Санкт-Петербурга и «Зенита» продолжается.

«Барселона» на данный момент безусловный фаворит, как в паре с нами, так и сезона в целом. Думаю, «Зенит» многих удивил своей игрой в Евролиге и попадание в топ-8 по итогам регулярного сезона, будем стараться удивить еще раз».

«Зенит» занял восьмое место в турнирной таблице, выиграв 20 матчей из 34. «Барселона» выиграла регулярный сезон с показателем 24 победы и 10 поражений.

(Тимур Ганеев)