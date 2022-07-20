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Допинг

Сегодня, 00:55

Форварду «Милана» Митоглу грозит дисквалификация на год

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Милана» Динос Митоглу может получить дисквалификацию за допинг. Как написал в Twitter инсайдер Маттео Андреани, окончательное решение будет принято в сентябре.

По информации источника, баскетболист точно пропустит весь следующий сезон. Однако постарается сократить срок остранения через суд.

В марте 26-летний грек сдал положительный допинг-тест после матча Евролиги против «Панатинаикоса», после чего был отстранен в качестве меры предосторожности.

Динос Митоглу. Баскетболист «Милана» сдал положительный допинг-тест

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