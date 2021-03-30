Форвард «Зенита» Зубков перед матчем с ЦСКА: «Мы никого не боимся»

Форвард «Зенита» Андрей Зубков 30 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о предстоящем матче с ЦСКА в регулярном сезоне Евролиги.

«Настроение боевое, как и на все игры. У нас осталось четыре домашних матча, которые мы должны выигрывать. Каждая игра для нас будет как финал. Мы никого не боимся. ЦСКА — это хорошая команда с большим именем, с набором хорошим игроков. Нам нужно также подготовить свою защиту, как мы играли с ними на выезде в Единой лиге ВТБ и показать свою игру», — сказал Зубков.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 20.00 (мск). Питерский клуб занимает второе место в регулярном сезоне, москвичи — вторые.