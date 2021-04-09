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Форвард «Химок» Мики пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за травмы колена

13:16
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Тяжелый форвард «Химок» Джордан Мики пропустит матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» из-за травмы коленного сустава, сообщает официальный сайт подмосковной команды.

26-летний американец получил повреждение в прошлом матче команды с «Маккаби» (62:92). Точные сроки восстановления баскетболиста не сообщаются.

Матч «Олимпиакос» — «Химки» состоится сегодня, 9 апреля. Начало встречи — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2021/april/4659/

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