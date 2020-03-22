Форвард «Эфеса» предложил завершить сезон в формате «Мартовского безумия»

Форвард «Эфеса» Крис Синглтон высказал идею по продолжению сезона в Евролиге. По его мнению, стоит рассмотреть вариант с форматом «Мартовского безумия», используемого национальной ассоциацией студенческого спорта, в качестве замены оставшейся части регулярного чемпионат.

«Евролиге и владельцам, которые ее формируют. Я знаю, что вы пытались следовать модели бизнеса НБА, но что если в этом сезоне, и только в этом сезоне, мы используем «Мартовское безумие» в качестве нашей единовременной модели», — написал Сингтон в Twitter.