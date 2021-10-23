Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Форвард ЦСКА Клайберн признан MVP тура в Евролиге

15:24
Теги:

Нападающий ЦСКА Уилл Клайберн признан лучшим игроком пятого тура Евролиги, информирует пресс-служба турнира.

31-летний американец в матче с «Олимпиакосом» (88:82) набрал 29 очков. Это его лучший показатель в играх регулярного чемпионата Евролиги. Его рейтинг полезности составил 32.

Клайберна признается MVP недели в третий раз в карьере.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
0