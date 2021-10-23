Форвард ЦСКА Клайберн признан MVP тура в Евролиге
Нападающий ЦСКА Уилл Клайберн признан лучшим игроком пятого тура Евролиги, информирует пресс-служба турнира.
31-летний американец в матче с «Олимпиакосом» (88:82) набрал 29 очков. Это его лучший показатель в играх регулярного чемпионата Евролиги. Его рейтинг полезности составил 32.
Клайберна признается MVP недели в третий раз в карьере.
A 29 point performance to beat an impressive Olympiacos side to go fourth in the standings, @Da_Thrill21 is the MVP of Round 5 ?— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2021
MVP of the Round ? I #EveryGameMatters pic.twitter.com/BT9OlPMTiO
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