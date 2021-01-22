Форвард ЦСКА Фогтманн назвал сильные стороны «Фенербахче»
11:30
Форвард ЦСКА Йоханнес Фогтманн рассказал о сильных сторонах «Фенербахче» накануне очного матча в Евролиге.
«Фенербахче» потихоньку входит в ритм, у них победная серия после пары тяжелых месяцев. С приобретением новичков, с более длительным периодом на то, чтобы сыграться, они стали по-настоящему опасной командой. У них есть хорошие, одаренные защитники и «большие», которые умеют обороняться", — заявил немец в интервью пресс-службе клуба.
Матч ЦСКА — «Фенербахче» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент армейцы лидируют в Евролиге с 15 победами, турки занимают 10-е место с десятью выигрышами.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/20210121-cska-fenerbahce-preview/
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