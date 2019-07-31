Флоран Петрюс: "Уход Де Коло почти лишает ЦСКА шансов на победу в Евролиге"

Чемпион Европы Флоран Петрюс считает, что без Нандо Де Коло ЦСКА будет практически невозможно выиграть Евролигу. 32-летний француз перешел в "Фенербахче".

– Какой трансфер в европейском баскетболе вы назвали бы самым значимым?

– Было очень много важных переходов этим летом, – цитируют "Известия" Де Коло. – Мне как французу самым значимым кажется подписание контракта Нандо Де Коло с "Фенербахче". Для ЦСКА это огромная потеря, которая, практически, лишает московский клуб шансов на победу в Евролиге. Стамбульцы же становятся фаворитами сезона. Также выделю переход Миротича и других очень статусных баскетболистов в "Барселону". Это позволяет надеяться, что "Барса" полноценно возвращается в элиту европейского баскетбола.

– В "Фенербахче" перешел еще один экс-игрок ЦСКА и ваш соотечественник – Лео Вестерманн. Что скажете о его шансах закрепиться в ротации Желько Обрадовича?

– В последние годы Лео не везло с травмами, но сезон-2018/19 в "Жальгирисе" он провел на высоком уровне и получил шанс поиграть под руководством, пожалуй, лучшего тренера Европы. Очень хочется верить, что этот сезон покажет: Вестерманна рано списывать со счетов и он может быть важным игроком для топ-клуба. Также думаю, он поедет на чемпионат мира в составе Франции.