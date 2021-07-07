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Финал четырех Евролиги в 2022 году примет Берлин

22:35
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В 2022 году Финал четырех баскетбольной Евролиги состоится в Берлине (Германия), сообщает 7 июля официальный сайт соревнований.

Матчи состоятся на Mercedes-Benz Arena. Полуфиналы пройдут 27 мая 2022 года, финал и матч за третье место — 29 мая.

Ранее Берлин уже принимал Финал четырех в 2009 и 2016 годах. Mercedes-Benz Arena вмещает 14 500 зрителей.

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Евгений Петров все материалы автора

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