Финал четырех Евролиги в 2022 году примет Берлин
В 2022 году Финал четырех баскетбольной Евролиги состоится в Берлине (Германия), сообщает 7 июля официальный сайт соревнований.
Berlin, here we come!#F4GLORY pic.twitter.com/r0i8K0Mw9r— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 7, 2021
Матчи состоятся на Mercedes-Benz Arena. Полуфиналы пройдут 27 мая 2022 года, финал и матч за третье место — 29 мая.
Ранее Берлин уже принимал Финал четырех в 2009 и 2016 годах. Mercedes-Benz Arena вмещает 14 500 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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