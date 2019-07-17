"Финал четырех" Евролиги-2019/20 пройдет в Кельне

Евролига объявила, чтобы "Финал четырех" сезона-2019/20 состоится в немецком Кельне, информирует официальный сайт турнира.
Решающие матчи пройдут с 22 по 24 мая 2020 года. Баскетбольная арена в Кельне вмещает 18518 зрителей.
"Финал четырех" пройдет в Германии в третий раз в истории. Прежде турнир принимал Берлин в 2009 и 2016 годах.
Напомним, что действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА.
If anyone guessed correctly...— EuroLeague (@EuroLeague) July 17, 2019
Cologne, Germany will host the 2020 Final Four 🙌🏆
For more information, hit the link below ⬇️https://t.co/FX6wUGb8jK#F4GLORY pic.twitter.com/VvVg1YEIp1
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