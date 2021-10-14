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«Фенербахче» разгромил УНИКС в Евролиге

14 октября, 22:25
«Фенербахче» разгромил УНИКС. Фото БК «Фенербахче»
«Фенербахче» разгромил УНИКС. Фото БК «Фенербахче»
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В матче регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» убедительно обыграл казанский УНИКС (80:41).

В составе победителей самым результативным стал Мариал Шайок. 16 очков у Девина Букера. У УНИКСА с десятью очками лучшим снайпером стал Айзейя Канаан.

«Фенербахче» на данный момент занимает десятое место. УНИКС на 15-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — УНИКС (Россия) — 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14)

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Евгений Петров все материалы автора
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