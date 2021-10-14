«Фенербахче» разгромил УНИКС в Евролиге
В матче регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» убедительно обыграл казанский УНИКС (80:41).
В составе победителей самым результативным стал Мариал Шайок. 16 очков у Девина Букера. У УНИКСА с десятью очками лучшим снайпером стал Айзейя Канаан.
«Фенербахче» на данный момент занимает десятое место. УНИКС на 15-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — УНИКС (Россия) — 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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