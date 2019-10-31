«Фенербахче» проиграл «Маккаби», де Коло набрал 13 очков

«Маккаби» на своем паркете переиграл «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги (67:55). Разыгрвающий защитник турецкой команды Нандо де Коло, выступавший ранее за ЦСКА, набрал 13 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 67:55 (12:6, 29:15, 11:20, 15:14)

М: Касспи (13), Хантер (11), Уолтерс (11).

Ф: де Коло (13), Д. Уильямс (11), Мухаммед (11).

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей