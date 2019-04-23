"Фенербахче" обыграл "Жальгирис" в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги - 66:57. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 17 очков. У литовского клуба отличился Нейт Уолтерс - в его активе 15 баллов.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Фенербахче". Следующий матч пройдет 25 апреля в Литве.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

Третий матч

"Жальгирис" (Литва) - "Фенербахче" (Турция) - 57:66 (19:15, 15:16, 12:18, 11:17)

23 апреля.

Счет в серии: 1-2.

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