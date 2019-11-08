«Фенербахче» победил «Баварию», «Жальгирис» уступил «Барселоне»
8 ноября 2019, 22:58
В матче регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» победил «Баварию» (90:82). В другой встрече «Жальгирис» на своем паркете уступил «Барселоне» (86:93).
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 90:82 (18:15, 22:24, 21:23, 29:20)
8 ноября.
«Жальгирис» (Литва) — «Барселона» (Испания) — 86:93 (20:23, 20:24, 21:19, 25:27)
8 ноября. Каунас. «Sporthalle».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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