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«Фенербахче» переиграл АСВЕЛ

00:42
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АСВЕЛ дома проиграл «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Еврлиги (72:88). Французская команда проиграла вторую встречу кряду.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 72:88 (16:19, 20:29, 16:19, 20:21)

А: Лайти (18), Жан-Шарль (15), Джекири (12).

Ф: Штимац (21), Уилльямс (17), Махмутоглу (14).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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