«Фенербахче» переиграл АСВЕЛ
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АСВЕЛ дома проиграл «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Еврлиги (72:88). Французская команда проиграла вторую встречу кряду.
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 72:88 (16:19, 20:29, 16:19, 20:21)
А: Лайти (18), Жан-Шарль (15), Джекири (12).
Ф: Штимац (21), Уилльямс (17), Махмутоглу (14).
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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