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«Фенербахче» обыграл «Париж» в первом матче четвертьфинала Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фенербахче» переиграл «Париж» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 83:78.

В другой встрече «Панатинаикос» выиграл у «Эфеса» (87:83) и вышел вперед в серии — 1-0. Испанский форвард греческой команды Хуан Эрнангомес оформил дабл-дабл — 20 очков и 16 подборов.

Евролига

1/4 финала

«Фенербахче» (Турция) — «Париж» (Франция) — 83:78 (18:22, 31:20, 14:20, 20:16)

Ф: Болдуин (15), Хэйс (14), Холл (13), Макколлум (11), Биберович (11).

П: Ифи (21), Уорд (19), Шортс (17).

Счет в серии: 1-0.

«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 87:83 (21:18, 19:30, 24:24, 23:11)

П: Эрнангомес (20 + 16 подборов), Нанн (15), Юртсевен (14), Слукас (13).

Э: Ларкин (17), Пуарье (17), Брайант (14), Уиллис (11).

Счет в серии: 1-0.

Евролига
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