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«Фенербахче» объявил о подписании Джарелла Эдди

22:45

Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с форвардом Джареллом Эдди. Соглашение подписано по схеме «1+1», сообщает официальный аккаунт команды в Twitter.

Прошлый сезон 28-летний нападающий провел в испанской «Мурсии», набирая 14,4 очка и совершая 3,1 подбора за игру. У Эдди есть опыт игры в НБА, где он выступал за «Бостон Селтикс», «Чикаго Буллз», «Вашингтон Уизардс» и «Фининкс Санз».

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