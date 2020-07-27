«Фенербахче» объявил о подписании Джарелла Эдди

Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с форвардом Джареллом Эдди. Соглашение подписано по схеме «1+1», сообщает официальный аккаунт команды в Twitter.



Прошлый сезон 28-летний нападающий провел в испанской «Мурсии», набирая 14,4 очка и совершая 3,1 подбора за игру. У Эдди есть опыт игры в НБА, где он выступал за «Бостон Селтикс», «Чикаго Буллз», «Вашингтон Уизардс» и «Фининкс Санз».