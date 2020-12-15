«Милан», «Жальгирис» и «Альба» одержали победы в Евролиге
23:13
Завершились три матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Фенербахче» уступил «Милану» (71:79). «Жальгирис» переиграл «Басконию» (92:73). «Црвена Звезда» в овертайме уступила «Альбе» (84:90).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Милан» (Италия) — 71:79 (25:26, 10:18, 13:24, 23:11)
«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) — 92:73 (25:22, 19:14, 24:11, 24:26)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 84:90 ОТ (16:15, 21:19, 20:14, 19:28, 8:14)
15 декабря.
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