«Фенербахче» впервые в истории стал чемпионом женской Евролиги
«Фенербахче» выиграл женскую Евролигу, разгромив в финале «Мерсин» — 99:60.
Самым результативным игроком встречи стала форвард стамбульской команды Брианна Стюарт, набравшая 35 очков.
«Фенербахче» впервые в истории выиграл женскую Евролигу, до этого клуб четыре раза проигрывал в финалах.
Баскетбол
Евролига (женщины)
Финал
«Фенербахче» (Турция) — «Мерсин» (Турция) — 99:60 (29:17, 28:7, 20:20, 22:16)
Ф: Стюарт (35), Макбрайд (16), Чакыр, Сабалли (обе — 11)
М: Црвендакич, Аташ, Корнелиус, Уильямс (все четверо — 10)
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