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Сегодня, 23:08

«Фенербахче» впервые в истории стал чемпионом женской Евролиги

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фенербахче» выиграл женскую Евролигу, разгромив в финале «Мерсин» — 99:60.

Самым результативным игроком встречи стала форвард стамбульской команды Брианна Стюарт, набравшая 35 очков.

«Фенербахче» впервые в истории выиграл женскую Евролигу, до этого клуб четыре раза проигрывал в финалах.

Баскетбол

Евролига (женщины)

Финал

«Фенербахче» (Турция) — «Мерсин» (Турция) — 99:60 (29:17, 28:7, 20:20, 22:16)

Ф: Стюарт (35), Макбрайд (16), Чакыр, Сабалли (обе — 11)

М: Црвендакич, Аташ, Корнелиус, Уильямс (все четверо — 10)

БК Фенербахче
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