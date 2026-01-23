«Фенербахче» победил «Басконию» в матче Евролиги

«Фенербахче» одержал победу над «Басконией» в домашнем матче 24-го тура Евролиги — 84:71. Игра проходила в Стамбуле.

У хозяев самым результативным игроком стал Тэйлен Хортон-Такер — 21 очко. У гостей 15 очков на счету Коби Симмонса.

«Фенербахче» одержал третью победу подряд и с 16 победами в 23 матчах занимает второе место в таблице Евролиги.

«Баскония» располагается на 16-й строчке — 8 побед и 16 поражений.

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«Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 84:71 (21:20, 21:18, 27:12, 15:21)