«Барселона» проиграла «Фенербахче» в Евролиге

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В пятницу, 10 марта, были сыграны четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своем паркете обыграл «Барселону» (81:73), «Эфес» потерпел поражение от «Маккаби» (64:86), «Панатинаикос» выиграл у «Црвены Звезды» (75:66), «Монако» победил «Басконию» (102:93).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 64:86 (20:33, 13:21, 15:14, 16:18)

Э: Клайберн (12), Брайант (11), Данстон (10).

М: Болдуин (23), Мартин (13), Браун (11), Нибо (10 + 11 подборов), Хиллиард (10).

«Фенербахче» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 81:73 (18:30, 19:10, 24:16, 20:17)

Ф: Мотли (16), Гудурич (15), Букер (13), Уилбекин (12).

Б: Миротич (19), Саторански (14), Лапровиттола (12), Веселы (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 75:66 (9:17, 20:25, 23:13, 23:11)

П: Папаяннис (17), Уильямс (13), Томас (11), Уолтерс (9).

Ц: Недович (12), Петрушев (12), Добрич (8).

«Баскония» (Испания) — «Монако» (Франция) — 93:102 (28:23, 19:29, 26:22, 20:28)

Б: Томпсон (20 + 12 передач), Ховард (20), Маринкович (14), Котсар (11).

М: Лойд (19), Окобо (18), Диалло (17), Холл (15), Монеке (14 + 13 подборов).