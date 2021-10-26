«Монако», «Барселона», «Олимпиакос» и «Маккаби» одержали победы в Евролиге
Состоялись матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Монако» обыграл «Црвену Звезду» (70:62). «Фенербахче» уступил «Барселоне» (74:76). «Олимпиакос» победил «Альбу» (87:83). «Маккаби» переиграл «Жальгирис» (76:62).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 87:83 (27:19, 25:23, 19:17, 16:24)
«Фенербахче» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 74:76 (20:15, 9:20, 19:14, 26:27)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 76:62 (16:20, 23:10, 19:16, 18:16)
«Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 70:62 (21:12, 20:24, 15:17, 14:9)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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