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«Монако», «Барселона», «Олимпиакос» и «Маккаби» одержали победы в Евролиге

26 октября, 23:23
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Состоялись матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

«Монако» обыграл «Црвену Звезду» (70:62). «Фенербахче» уступил «Барселоне» (74:76). «Олимпиакос» победил «Альбу» (87:83). «Маккаби» переиграл «Жальгирис» (76:62).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 87:83 (27:19, 25:23, 19:17, 16:24)

«Фенербахче» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 74:76 (20:15, 9:20, 19:14, 26:27)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 76:62 (16:20, 23:10, 19:16, 18:16)

«Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 70:62 (21:12, 20:24, 15:17, 14:9)

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Евгений Петров все материалы автора
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