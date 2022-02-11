Фелипе Рейес признан легендой Евролиги

Евролига на официальном сайте объявила о признании бывшего игрока «Реала» Фелипе Рейес легендой турнира. Официальная церемония по этому поводу состоится в пятницу, 11 февраля, перед матчем «Реала» с «Барселоной».

41-летний испанец прошлым летом завершил карьеру. На тот момент он являлся рекордсменом Евролиги по подборам в нападении (705) и третьим по количеству проведенных матчей (357).

Рейес играл за «Реал» с 2004 по 2021 год. Он дважды выигрывал Евролигу: в 2015 и 2018 годах.

Напомним, ранее всего шесть игроков получили звание легенды Евролиги: Шарунас Ясикявичюс, Хуан Карлос Наварро, Рамунас Шишкаускас, Теодорос Папалукас, Димитрис Диамантидис и Мирсад Туркан.