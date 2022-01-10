Евролига перенесла матч «Зенита» и «Олимпиакоса» из-за коронавируса
Матч регулярного чемпионата Евролиги между российским «Зенитом» и греческим «Олимпиакосом» был перенесен. Такое решение было принято из-за нескольких заражений коронавирусом в составе петербургской команды, сообщает пресс-служба Евролиги.
Изначально игра должна была пройти 13 января в Греции.
Ранее в связи с ситуацией, вызванной COVID-19, домашний матч «Зенита» против команды АСВЕЛ, который должен состояться 11 января, также был перенесен на неопределенный срок.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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