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Евролига перенесла матч «Зенита» и «Олимпиакоса» из-за коронавируса

14:48
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Матч регулярного чемпионата Евролиги между российским «Зенитом» и греческим «Олимпиакосом» был перенесен. Такое решение было принято из-за нескольких заражений коронавирусом в составе петербургской команды, сообщает пресс-служба Евролиги.

Изначально игра должна была пройти 13 января в Греции.

Ранее в связи с ситуацией, вызванной COVID-19, домашний матч «Зенита» против команды АСВЕЛ, который должен состояться 11 января, также был перенесен на неопределенный срок.

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Иван Шитик все материалы автора
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