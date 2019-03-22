Евролига выступила с заявлением после угроз об убийстве Клайберна

Евролига выступила с заявлением по поводу угроз фанатов в адрес американского нападающего ЦСКА Уилльяма Клайберна. Ранее баскетболист в Твиттере сообщил, что неизвестные угрожали убить его в ближайшие три дня. Текст заявления Евролиги опубликован на сайте ЦСКА.

- Евролига и все клубы-участники турнира осуждают все неуважительные и угрожающие комментарии по отношению к любому члену баскетбольной семьи или другому индивидууму, - говорится в заявлении. - Вышеупомянутые сообщения не олицетворяют Евролигу, клубы и их болельщиков. Евролига и участвующие в ней клубы считают наш спорт уникальным средством, которое объединяет болельщиков, разделяющих одну страсть. Потому мы всегда поддерживаем позитивные и уважительные разговоры в самых разных обстоятельствах.

​Евролига придерживается политики нетерпимости по отношению к подобному поведению и уже известила об инциденте различные платформы социальных сетей. Личности или личностям, разместившим указанные комментарии, будет запрещен доступ на любые матчи Евролиги и Кубка Европы. Евролига поддерживает любые действия Уилла Клайберна и его семьи, которые они считают необходимыми принять для разрешения инцидента.