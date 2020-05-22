Евролига вместе с капитанами команд обсудят сценарии окончания сезона 23 мая

Евролига организует встречу капитанов команд-участниц турнира, чтобы обсудить возможные сценарии окончания сезона, сообщает ТАСС.

Евролига была приостановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.

— В субботу состоится организованная Евролигой онлайн-встреча игроков, — рассказали в пресс-службе. — Лига пригласила капитанов и по одному ветерану из участвующих команд. Мы объясним сценарии всем 18 клубам Евролиги и 8 клубам из Еврокубка. Также будет участвовать президент турнира Жорди Бертомеу и другие представители.

Окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 будет принято на совете организации 25 мая.