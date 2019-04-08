Евролига согласовала с профсоюзом календарь на сезон 2019/20

Руководство Евролиги заключило соглашение с профсоюзом игроков турнира по вопросу календаря соревнования на сезон-2019/20.

Первый тур регулярного чемпионата Евролиги пройдет на неделю раньше, чем обычно, 3-4 октября 2019 года, матчи заключительного тура состоятся 9-10 апреля 2020 года, на неделю позже обычного, сообщает пресс-служба турнира.

Плей-офф турнира пройдет с 21 апреля по 6 мая, "Финал четырех" – 21-24 мая.

Принятые изменения позволят сократить количество недель с двумя матчами с девяти до семи.

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