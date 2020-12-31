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ЦСКА победил «Милан» в овертайме в матче Евролиги

01:05
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Баскетбольный ЦСКА добился гостевой победы в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Армейцы взяли верх со счетом 91:87.

Армейцы лидируют — 14 побед в 17 матчах. У идущего вторым «Реала» — 12 в 17.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 87:91 ОТ (17:17, 16:22, 25:20, 22:21, 7:11)

Дополнительная информация:

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2020-2021/

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