ЦСКА победил «Милан» в овертайме в матче Евролиги
01:05
Баскетбольный ЦСКА добился гостевой победы в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Армейцы взяли верх со счетом 91:87.
Армейцы лидируют — 14 побед в 17 матчах. У идущего вторым «Реала» — 12 в 17.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 87:91 ОТ (17:17, 16:22, 25:20, 22:21, 7:11)
Дополнительная информация:
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2020-2021/
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