ЦСКА победил «Милан» в овертайме в матче Евролиги

Баскетбольный ЦСКА добился гостевой победы в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Армейцы взяли верх со счетом 91:87.

Армейцы лидируют — 14 побед в 17 матчах. У идущего вторым «Реала» — 12 в 17.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 87:91 ОТ (17:17, 16:22, 25:20, 22:21, 7:11)