«Евролига проявила гибкость в сложившейся ситуации». Гендиректор «Зенита» об отмене двух поражений

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение исполнительного совета акционеров Евролиги, который внес поправки в особый ковидный протокол, который был принят специально на сезон-2020/21. В результате «Виллербану» и «Зениту» были отменены два поражения без игры со счетом 0:20.

— Проявив гибкость в сложившейся ситуации, Евролига продемонстрировала свой высокий уровень организации, — заявил «СЭ» Александр Церковный. — Решение изменить действующий регламент после начала сезона говорит об ориентированности по отношению к клубам. Надеюсь, что происшедшее по независящим от нас причинам в «Зените», поможет теперь остальным клубам избежать проблем, с которыми мы столкнулись. Думаю, что благодаря такой политике сезон Евролиги будет максимально полноценным.

В двух стартовых тура подопечные Хавьера Паскуаля обыграли «Анадолу Эфес» (73:69) и «Барселону» (74:70). (Тимур Ганеев)

«Зенит» сохранил победную серию. Евролига изменила ковидный протокол