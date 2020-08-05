Евролига проведет предсезонные турниры в Каунасе и Валенсии
14:33
Евролига объявила об организации и проведении двух предсезонных турниров: в литовском Каунасе (12-13 сентября) и испанской Валенсии (15-16 сентября), сообщает сайт лиги.
В Каунасе, помимо хозяина турнира «Жальгириса», сыграют итальянский «Милан», греческий «Панатинаикос» и турецкий «Анадолу Эфес». В испанском турнире выступят «Валенсия», греческий «Олимпиакос», немецкая «Бавария» и французский АСВЕЛ.
Каждая команда в рамках турнира проведет по два матча: полуфинал и игра за первое или третье место.
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