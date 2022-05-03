Евролига принесла извинения немецкому судье, которого не назначали на матчи из-за бороды

Немецкий баскетбольный судья Бенжамин Барт сообщил, что получил отказ в назначении на матчи из-за отказа сбрить бороду. Рефери добавил, что считает такой подход дискриминацией.

Евролига уже сделала заявление по поводу ситуации с немецким судьей, в котором организация извинилась перед арбитром и назвала такие требования устаревшими.

«Неофициальные требования в отношении растительности на лице были обычной практикой в различных видах спорта на протяжении многих лет. Однако эти требования явно устарели. Рекомендация не носить бороду была ошибкой, и извинения, принесенные Евролигой в апреле 2022 года, были им приняты», — говорится в заявлении Евролиги, которое приводит портал Basket News.

Барт не обслуживал матчи Евролиги с осени 2021 года. При этом немецкий арбитр отсудил 558 игр в национальном чемпионате и на протяжении 20 лет был одним из самых востребованных судей в лиге.