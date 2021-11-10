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Евролига показала логотип «Финала четырех» в Берлине

14:49
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Баскетбольная Евролига представила логотип «Финала четырех» турнира, который пройдет в Берлине (Германия) с 27 по 29 мая 2022 года.

Матчи состоятся на Mercedes-Benz Arena. Полуфиналы пройдут 27 мая, матч за третье место и финал — 29-го.

Ранее Берлин уже принимал «Финал четырех» в 2009-м и 2016 годах.

Россию в Евролиге сезона-2021/22 представляют ЦСКА, УНИКС и «Зенит».

Действующим чемпионом турнира является турецкий «Анадолу Эфес».

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/bx8owvoife3y6nes/2022-final-four-berlin-logo-revealed

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Руслан Абушкин все материалы автора
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