Евролига показала логотип «Финала четырех» в Берлине
Баскетбольная Евролига представила логотип «Финала четырех» турнира, который пройдет в Берлине (Германия) с 27 по 29 мая 2022 года.
Матчи состоятся на Mercedes-Benz Arena. Полуфиналы пройдут 27 мая, матч за третье место и финал — 29-го.
Ранее Берлин уже принимал «Финал четырех» в 2009-м и 2016 годах.
Россию в Евролиге сезона-2021/22 представляют ЦСКА, УНИКС и «Зенит».
Действующим чемпионом турнира является турецкий «Анадолу Эфес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/bx8owvoife3y6nes/2022-final-four-berlin-logo-revealed
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