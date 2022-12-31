Евролига подтвердила судейскую ошибку в моменте с броском Миротича в матче «Барселоны» и «Црвены Звезды»

Евролига подтвердила судейскую ошибку в матче Евролиги между «Барселоной» и «Црвеной Звездой» (99:94 ОТ), сообщает Eurohoops.

Форвард «Барселоны» Никола Миротич перевел матч с «Црвеной Звездой» в овертайм, забросив 3-очковый за 2 секунды до конца основного времени встречи. Однако заступил в аут перед спасительным дальним броском.

Евролига собирается применить санкции к судьям, которые обслуживали встречу.

Отдельно отмечается, что о пересмотре результат самого матча речи не идет.