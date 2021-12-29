Евролига перенесла матч между АСВЕЛ и «Баварией»
Евролига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между АСВЕЛ и «Баварией». Игра была запланирована на четверг, 30 декабря.
Перенос был осуществлен по запросу французского клуба, в котором несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус.
Ранее уже были перенесены матчи «Фенербахче» — «Реал», «Милан» — «Альба» и «Олимпиакос» — ЦСКА.
Напомним, что по правилам Евролиги каждую игру можно переносить до трех раз, если есть доступные даты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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