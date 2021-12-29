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Евролига перенесла матч между АСВЕЛ и «Баварией»

02:52

Евролига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между АСВЕЛ и «Баварией». Игра была запланирована на четверг, 30 декабря.

Перенос был осуществлен по запросу французского клуба, в котором несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее уже были перенесены матчи «Фенербахче» — «Реал», «Милан» — «Альба» и «Олимпиакос» — ЦСКА.

Напомним, что по правилам Евролиги каждую игру можно переносить до трех раз, если есть доступные даты.

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Евгений Козинов все материалы автора
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