Евролига перенесла матч «Фенербахче» — «Реал» из-за коронавируса в мадридском клубе
Евролига объявила о переносе матча 18-го тура между «Фенербахче» и «Реалом».
«Реал» попросил о переносе встречи из-за того, что несколько членов клуба сдали положительный тест на коронавирус. У мадридского клуба десять игроков на карантине.
Напомним, что по правилам Евролиги, каждую игру можно переносить до трех раз, если есть доступные даты.
Матч «Фенербахче» — «Реал» должен был состояться 29 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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