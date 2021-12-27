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Евролига перенесла матч «Фенербахче» — «Реал» из-за коронавируса в мадридском клубе

14:32
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Евролига объявила о переносе матча 18-го тура между «Фенербахче» и «Реалом».

«Реал» попросил о переносе встречи из-за того, что несколько членов клуба сдали положительный тест на коронавирус. У мадридского клуба десять игроков на карантине.

Напомним, что по правилам Евролиги, каждую игру можно переносить до трех раз, если есть доступные даты.

Матч «Фенербахче» — «Реал» должен был состояться 29 декабря.

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное