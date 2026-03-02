Евролига перенесла два матча регулярного чемпионата из-за ситуации на Ближнем Востоке

Руководство Евролиги приняло решение перенести на неопределенный срок два матча регулярного чемпионата в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Перенесены встречи «Маккаби» (Тель-Авив) — «Хапоэль» (Тель-Авив) и «Партизан» — «Дубай». Обе игры должны были состояться 5 марта. Военные действия в регионе и связанные с ними логистические сложности из-за закрытия воздушного пространства не позволяют провести матчи в назначенный срок. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшие дни.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме заявили, что атака связана с якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции объявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля.

По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ряд стран региона закрыли свое воздушное пространство.

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