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Сегодня, 13:58

Евролига не приняла решение о возвращении в турнир российских клубов

Роман Шишов
Корреспондент
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В баскетбольной Евролиги сообщили, что решение по поводу участия российских клубов в пердстоящем сезоне пока не принято.

«У нас нет никаких новостей об участии российских команд в предстоящем сезоне. Как только будет принято решение, мы сообщим об этом», — сказали Metaratings.ru в пресс-службе организации.

22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение о полном отстранении российских клубов.

Накануне, 2 мая, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России исключена из розыгрыша Лиги наций.

Источник: https://metaratings.ru/news/evroliga-ne-prinyala-reshenie-o-vozvrashchenii-rossiyskikh-komand-dlya-uchastiya-v-turnire-1258718/
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