Евролига не приняла решение о возвращении в турнир российских клубов

В баскетбольной Евролиги сообщили, что решение по поводу участия российских клубов в пердстоящем сезоне пока не принято.

«У нас нет никаких новостей об участии российских команд в предстоящем сезоне. Как только будет принято решение, мы сообщим об этом», — сказали Metaratings.ru в пресс-службе организации.

22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение о полном отстранении российских клубов.

Накануне, 2 мая, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России исключена из розыгрыша Лиги наций.