Евролига может завершится в Москве, Афинах или Литве
Евролига рассматривает несколько вариантов для завершения текущего сезона, сообщает Sportando со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что завершающие матчи сезона могут пройти Москве Афинах или Литве, где игры в таком случае примут Каунас и Вильнюс. Рассматривается вариант, при котором в одном из этих место пройдут шесть оставшихся туров и «финал восьми».
Источник указывает, что Литва в некоторой степени является фаворитом в борьбе за проведение оставшихся матчей. Сезон в Евролиге был прерван из-за пандемии коронавируса.
По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.