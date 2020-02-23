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Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Евролига может запретить проводить матчи в Греции

13:28
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Неизвестные атаковали бригаду судей, которая в Афинах обслуживала матча баскетбольной Евролиги между «Панатинаикосом» и «Барселоной», где победу одержали испанцы — 92:81. Арбитры Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч были доставлены в больницу с травмами различными степенями тяжести.

Евролига на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу нападения на бригаду арбитров. Отмечается, что если инцидент подобного рода снова произойдет на территории Греции, организаторы рассмотрят вопрос переноса всех матчей Евролиги, Кубка Европы и молодежного турнира за пределы страны.

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