Евролига может запретить проводить матчи в Греции

Неизвестные атаковали бригаду судей, которая в Афинах обслуживала матча баскетбольной Евролиги между «Панатинаикосом» и «Барселоной», где победу одержали испанцы — 92:81. Арбитры Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч были доставлены в больницу с травмами различными степенями тяжести.

Евролига на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу нападения на бригаду арбитров. Отмечается, что если инцидент подобного рода снова произойдет на территории Греции, организаторы рассмотрят вопрос переноса всех матчей Евролиги, Кубка Европы и молодежного турнира за пределы страны.