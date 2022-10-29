Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 01:44

Евролига исправила итоговый счет матча «Реал» — «Виртус»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Евролига признала, что секретарь допустил ошибку во время матча регулярного чемпионата между «Реалом» и «Виртусом». Мадридской команде было засчитано лишнее очко.

«Во время матча между «Реалом» и «Виртусом», когда до конца четвертой четверти оставалось 6.59, игрок «Реала» Джанан Муса доустил потерю, однако единая команда секретарей по ошибке записала ему реализованный штрафной вместо потери. Ошибка не была исправлена до конца встречи, поэтому на табло горел неправильный счет 92:95. Правильный итоговый счет матча — 91:95. Вся статистика матча была исправлена на официальных платформах Евролиги», — говорится в заявлении Евролиги на официальном сайте.

«Реал» после пяти матчей идет на 10-м месте в турнирной таблице Евролиги. «Виртус» располагается на 15-й строчке.

БК Виртус
БК Реал
Евролига
0
Читайте также
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фенербахче» одержал пятую победу подряд в Евролиге, обыграв «Эфес»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости