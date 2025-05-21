Евролига, «Финал четырех» 2025: пары полуфиналистов и расписание матчей
«Финал четырех» Евролиги 2025 года пройдет с 23 по 25 мая
«Финал четырех» Евролиги 2025 года пройдет с 23 по 25 мая. Матчи 1/2 финала состоятся в пятницу, 23 мая, а матч за 3-е место и финал — в воскресенье, 25 мая.
Игры пройдут в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Впервые в истории турнира «Финал четырех» примет не европейская страна.
«СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание «Финала четырех» Евролиги 2025
23 мая, пятница
18.00. «Фенербахче» — «Панатинаикос»
21.00. «Олимпиакос» — «Монако»
25 мая, воскресенье
18.00. Матч за 3-е место
21.00. Финал
Где смотреть «Финал четырех» Евролиги 2025?
В России права на трансляцию Евролиги принадлежат онлайн-платформе «Okko Спорт».
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