Евролига, «Финал четырех» 2025: пары полуфиналистов и расписание матчей

«Финал четырех» Евролиги 2025 года пройдет с 23 по 25 мая

«Финал четырех» Евролиги 2025 года пройдет с 23 по 25 мая. Матчи 1/2 финала состоятся в пятницу, 23 мая, а матч за 3-е место и финал — в воскресенье, 25 мая.

Игры пройдут в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Впервые в истории турнира «Финал четырех» примет не европейская страна.

«СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание «Финала четырех» Евролиги 2025

23 мая, пятница

18.00. «Фенербахче» — «Панатинаикос»

21.00. «Олимпиакос» — «Монако»

25 мая, воскресенье

18.00. Матч за 3-е место

21.00. Финал

Где смотреть «Финал четырех» Евролиги 2025?

В России права на трансляцию Евролиги принадлежат онлайн-платформе «Okko Спорт».