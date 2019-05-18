Этторе Мессина: "ЦСКА сумел не потерять голову"

Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина прокомментировал итоги полуфиналов Евролиги, похвалил армейцев за терпение в матче с "Реалом" и не стал ничего советовать Димитрису Итудису перед решающим матчем.
– Полуфиналы получились очень интересными, – отметил Мессина. – В первом "Фенербахче" испытывал проблемы, потому что они потеряли Датоме и Ловерня, и в некоторых эпизодах выглядел усталым. Но "Эфес" замечательно сыграл в нападении и заслужил победу. Ларкин и Мицич – сочетание снайперов, против которых крайне тяжело защищаться.
– Некоторые ставили на победу "Эфеса", но вряд ли кто-то ожидал победы с такой разницей в счете.
– Ключевым моментом был процент попадания. Повторю, Ларкин и Мицич взяли игру на себя. И в какой-то момент "Фенербахче" почувствовал, что выиграть не удастся, и его баскетболисты сникли. Этим и объясняется разрыв "-19". Но в "Финале четырех" нет разницы, выигрывать в одно очко или 20.
– А ЦСКА?
– ЦСКА был очень терпелив. Они сохраняли холодную голову на площадке, даже когда все происходящее выглядело безумием. Они оставались в игре, продолжали обороняться, подбирать мячи. И в конце концов, когда Де Коло и Родригес на двоих набирают больше 40 очков, армейцев очень трудно обыграть. Так что финал будет отличным, его стоит посмотреть.
– Какой рецепт нейтрализации Ларкина и Мицича вы бы применили, будучи тренеров ЦСКА?
– Думаю, штаб ЦСКА и Итудис отлично знают, что делать. И не нуждаются в моих советах.
– Вы болели за армейцев?
– Конечно, я же провел в этом клубе шесть лет. У меня осталось много прекрасных воспоминаний и друзей в Москве. (Антон Бабошин)