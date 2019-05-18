Этторе Мессина: "ЦСКА сумел не потерять голову"

Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина прокомментировал итоги полуфиналов Евролиги, похвалил армейцев за терпение в матче с "Реалом" и не стал ничего советовать Димитрису Итудису перед решающим матчем.

– Полуфиналы получились очень интересными, – отметил Мессина. – В первом "Фенербахче" испытывал проблемы, потому что они потеряли Датоме и Ловерня, и в некоторых эпизодах выглядел усталым. Но "Эфес" замечательно сыграл в нападении и заслужил победу. Ларкин и Мицич – сочетание снайперов, против которых крайне тяжело защищаться.

– Некоторые ставили на победу "Эфеса", но вряд ли кто-то ожидал победы с такой разницей в счете.

– Ключевым моментом был процент попадания. Повторю, Ларкин и Мицич взяли игру на себя. И в какой-то момент "Фенербахче" почувствовал, что выиграть не удастся, и его баскетболисты сникли. Этим и объясняется разрыв "-19". Но в "Финале четырех" нет разницы, выигрывать в одно очко или 20.

– А ЦСКА?

– ЦСКА был очень терпелив. Они сохраняли холодную голову на площадке, даже когда все происходящее выглядело безумием. Они оставались в игре, продолжали обороняться, подбирать мячи. И в конце концов, когда Де Коло и Родригес на двоих набирают больше 40 очков, армейцев очень трудно обыграть. Так что финал будет отличным, его стоит посмотреть.

– Какой рецепт нейтрализации Ларкина и Мицича вы бы применили, будучи тренеров ЦСКА?

– Думаю, штаб ЦСКА и Итудис отлично знают, что делать. И не нуждаются в моих советах.

– Вы болели за армейцев?

– Конечно, я же провел в этом клубе шесть лет. У меня осталось много прекрасных воспоминаний и друзей в Москве. (Антон Бабошин)