Еще один участник Евролиги на будущий сезон определится с помощью wild card

Окончательный состав участников Евролиги-2019/20 будет определен только в середине лета, заявил журналистам глава организации Жорди Бертомеу. Напомним, что с будущего сезона турнир будет расширен до 18 команд – wild card на два новых места уже получили немецкая "Бавария" и французский "Виллербан".

– Поскольку Кубок Европы в нынешнем сезоне выиграла "Валенсия", у нас освободилось еще одно место – мы решили, что в Евролиге точно не будут выступать пять испанских команд одновременно, – сообщил Бертомеу. – Поэтому квота от чемпионата Испании будет перераспределена в виде wild card. Но чтобы принять решение о том, кому он достанется, нужно дождаться завершения всех национальных чемпионатов. Если не ошибаюсь, то последним в конце июня финиширует турнир в Германии. Дальше у нас уйдет какое-то время, чтобы рассмотреть все кандидатуры, и мы организуем общее собрание лиги, чтобы определиться окончательно. То есть это физически невозможно сделать раньше середины июля. (Антон Бабошин)