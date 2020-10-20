«У «Зенита» выявлен еще один случай заражения». Гендиректор петербургского клуба объяснил перенос игры с «Миланом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал перенос матча с «Миланом». Ранее Евролига объявила о переносе трех игр 5-го тура регулярного чемпионата, включая встречи «Зенит» — «Милан», «Альба» — «Баскония» и «Анадолу Эфес» — «Виллербан».

— Почему решение о переносе игры с «Миланом» так затянулось?

— Возможность переноса этой игры из-за отсутствия необходимого количества игроков появилась только после принятия изменений в Специальный регламент, которые собрание клубов-акционеров Евролиги утвердило вчера. Мы сразу же направили официальное письмо с обоснованиями необходимости изменения даты матча, на основании которого сегодня лигой было дано согласие.

— Какова причина переноса?

— Согласно всем стандартам безопасности и действующим протоколам первые двое игроков, кто заболел накануне матча с «Барселоной» — Остин Холлинз и Антон Пушков — только 22-23 октября смогут начать тренироваться. И только при условии двух отрицательных тестов и успешного прохождения медобследования. Еще раз подчеркну, что для «Зенита» главным приоритетом является здоровье игроков и тренеров.

— Есть мнения, что такие проблемы дают прекрасные шансы обкатать молодежь.

— По последней информации, у нас выявлен еще один положительный тест, и игрок изолирован до результатов повторного исследования. Без 10 игроков основного состава, без четырех тренеров, включая главного, добавить мальчишек из молодежной команды и выйти против полноценного ростера «Милана» — это экстремальное решение с заранее предсказуемым финалом. Мы считаем, что неразумно так поступать в ситуации, когда есть опция переноса игры. Безусловно, что молодежи хотелось бы давать как можно больше шансов проявить себя, но делать это хочется в нужный момент, а не бросать под танки.

Кроме того, в молодежной команде наблюдается похожая ситуация — последние дни было выявлено пятеро инфицированных. Предвидя это, мы категорически отказались от поездки в Испанию, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни наших оппонентов. Со стороны наших соперников и самой Евролиги мы чувствуем полное понимание.

— Несет ли «Зенит» дополнительные затраты в случае переноса по вине вашего клуба?

— Конечно. Согласно регламенту, мы будем обязаны компенсировать финансовые потери соперников, в случае если они их понесли. (Тимур Ганеев)