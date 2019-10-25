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Энтони Гилл: «Победа в таком месте дорогого стоит»

01:31

Форвард «Химок» Энтони Гилл после победы над «Баварией» в регулярном чемпионате Евролиги (87:74) отметил, что такой результат в Германии дорогого стоит.

— Мы показали отличную командую игру в защите, — цитирует пресс-служба клуба Гилла. — «Бавария» — очень хорошая команда, в Мюнхене всегда сложно играть, поэтому победа в таком месте дорогого стоит. Мы играли как одно целое, все внесли вклад в успех, и это пример, как должно быть всегда. Впереди у нас сложный матч с «Панатинаикосом», которому неважно, где играть — дома или в гостях, это легендарный клуб. Мы должны быть физически готовы, показать хорошую защиту, а также командный баскетбол. Если этого не сделаем, шансов не будет.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/october/811/

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