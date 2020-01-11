Энтони Гилл: «Химки» не могут позволять соперникам обыгрывать себя подобным образом»

Форвард «Химок» Энтони Гилл после поражения от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:83) отметил, что соперник сыграл очень сильно.

— «Зенит» сыграл очень сильно, — цитирует пресс-служба клуба Гилла. — В таких матчах нам нужно действовать жестче и активнее биться. Мы не можем позволять командам приезжать на нашу площадку и обыгрывать нас подобным образом. Думаю, нужно сделать выводы, оценить свою игру и посмотреть, как мы можем стать лучше в следующих матчах. Нужно играть как команда и думать о собственном достоинстве. Если сделаем это, появятся шансы на успех.