Энтони Гилл: «Химки» должны превзойти «Басконию» в «физике»

Форвард БК «Химки» Энтони Гилл считает, что в сегодняшней игре с «Басконией» решающим будет уровень физической подготовки.

— «Баскония» — отличный клуб. Это одна из команд Евролиги, которая играет в физический баскетбол, поэтому мы должны соответствовать этому уровню и не уступить им в «физике». Если этого не сможем сделать, будет сложно, так как они всякий раз будут оказывать на нас давление и постараются переиграть нас физически. Интересно будет сыграть против них, особенно против их «больших» Фалля и Диопа, которым будет противостоять такой «маленький» игрок, как я. Мы неплохо начали сезон, но должны работать усерднее, тренироваться и правильно подойти к этому матчу, — отметил Гилл.