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Эндрю Альбиси: «Зенит» проиграл, сделав много ошибок"

01:48
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Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси после поражения от «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:86) отметил, что его команда допустила много ошибок.

— Мы проиграли, сделав много ошибок, — цитирует пресс-служба клуба Альбиси. — Мы знали, что у «Валенсии» не будет двух игроков, но это нас не расслабляло ни в коем случае. К сожалению, они забили слишком много трехочковых. Хотя мы все-таки смогли вернуться и сравнять счет, как я уже сказал, большое количество ошибок решило исход этого матча. Мой перформанс? Он ничего не значит, когда команда проигрывает.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/01/17/zenit-na-svoem-parkete-ustupil-valensii-v-evrolige/

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