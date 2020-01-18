Эндрю Альбиси: «Зенит» проиграл, сделав много ошибок"

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси после поражения от «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:86) отметил, что его команда допустила много ошибок.

— Мы проиграли, сделав много ошибок, — цитирует пресс-служба клуба Альбиси. — Мы знали, что у «Валенсии» не будет двух игроков, но это нас не расслабляло ни в коем случае. К сожалению, они забили слишком много трехочковых. Хотя мы все-таки смогли вернуться и сравнять счет, как я уже сказал, большое количество ошибок решило исход этого матча. Мой перформанс? Он ничего не значит, когда команда проигрывает.