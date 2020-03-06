Эндрю Альбиси: «Победа над «Жальгирисом» придаст «Зениту» энергию и мотивацию в следующих матчах»

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси после победы над «Жальигирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что этот результат придаст команде уверенности.

— Чувства просто потрясающие. Мы в последнее время претерпели много изменений, поменяли тренера, всю систему, — цитирует пресс-служба клуба Альбиси. — «Жальгирис» — отличная команда, и победить ее очень приятно. Надеюсь, что это придаст нам энергию и мотивацию в следующих матчах. Это нам очень понадобится, потому что нужно улучшать свои позиции в Единой лиге ВТБ.