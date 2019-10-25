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Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Эмоциональный тайм-аут Итудиса. После такого забегает любой спортсмен

22:24
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В матче Евролиги ЦСКА встречается с немецкой «Альбой». Главный тренер московского клуба Димитрис Итудис был недоволен действиями своих подопечных, поэтому взял тайм-аут, во время которого произнес очень эмоциональную речь, не стесняясь в выражениях.

Мы выглядим, как их с***, выглядим, как будто мы их с***. Попали под чертово давление и теряем мяч, — кричал тренер.

ЦСКА в первой половине допустил 11 потерь.

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