Эмоциональный тайм-аут Итудиса. После такого забегает любой спортсмен

В матче Евролиги ЦСКА встречается с немецкой «Альбой». Главный тренер московского клуба Димитрис Итудис был недоволен действиями своих подопечных, поэтому взял тайм-аут, во время которого произнес очень эмоциональную речь, не стесняясь в выражениях.

— Мы выглядим, как их с***, выглядим, как будто мы их с***. Попали под чертово давление и теряем мяч, — кричал тренер.

ЦСКА в первой половине допустил 11 потерь.