Эмоциональный тайм-аут Итудиса. После такого забегает любой спортсмен
22:24
В матче Евролиги ЦСКА встречается с немецкой «Альбой». Главный тренер московского клуба Димитрис Итудис был недоволен действиями своих подопечных, поэтому взял тайм-аут, во время которого произнес очень эмоциональную речь, не стесняясь в выражениях.
— Мы выглядим, как их с***, выглядим, как будто мы их с***. Попали под чертово давление и теряем мяч, — кричал тренер.
ЦСКА в первой половине допустил 11 потерь.
CSKA Moscow committed 11 turnovers in less than 15 minutes vs. Alba Berlin.— Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) October 25, 2019
Dimitris Itoudis is NOT amused. pic.twitter.com/Vsp4a5DfiT
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